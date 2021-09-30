В Одессе на поселке Таирова полицейские разоружили 17-летнего парня

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net.

К инспекторам обратились встревоженные местные жители и рассказали, что по улице Академика Глушко ходит неизвестный парень и угрожает прохожим предметом похожим на пистолет.

Полицейские отправились на его поиски и вскоре задержали.

17-летний одессит был в состоянии опьянения и не мог объяснить причину своего поведения.

"Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а также на место была вызвана мать несовершеннолетнего парня", – рассказали в патрульной полиции.

Ранее мы сообщали, силовики обезвредили мужчину, который устроил стрельбу из обреза в Подольском районе Одесской области.

Держа в руках обрез и гранату, неадекват приняся угрожать женщине с детьми. Чтобы предотвратить опасность, копы открыли огонь. Стрелка ликвидировали.

Напомним, что неадекват пригрозил взорвать гранату на школьной площадке: кадры беспредела в Одессе

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