В Одессе на поселке Таирова полицейские разоружили 17-летнего парня
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net.
К инспекторам обратились встревоженные местные жители и рассказали, что по улице Академика Глушко ходит неизвестный парень и угрожает прохожим предметом похожим на пистолет.
Полицейские отправились на его поиски и вскоре задержали.
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17-летний одессит был в состоянии опьянения и не мог объяснить причину своего поведения.
"Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а также на место была вызвана мать несовершеннолетнего парня", – рассказали в патрульной полиции.
Ранее мы сообщали, силовики обезвредили мужчину, который устроил стрельбу из обреза в Подольском районе Одесской области.
Держа в руках обрез и гранату, неадекват приняся угрожать женщине с детьми. Чтобы предотвратить опасность, копы открыли огонь. Стрелка ликвидировали.
Напомним, что неадекват пригрозил взорвать гранату на школьной площадке: кадры беспредела в Одессе
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