В Одесі наречений влаштував дебош у РАГСі через те, що його не хотіли розписувати

Інцидент стався в РАГСі Малиновського району, який знаходиться на вулиці Успенській.

За словами чоловіка, він три рази подавав документи, щоб зареєструвати шлюб, але все щось було не так.

"Нам потрібна була просто розпис, без всякої нісенітниці і соплів і ось сталося диво, нам призначили дату», - розповів він.

У призначений день чоловік прийшов зі своєю коханою і тут вийшла співробітниця РАГСу і повідомила, що реєстрації не буде.

Чоловік стверджує, що через недотримання правил у нього почали вимагати хабар, який він відмовився платити.

У якийсь момент з рюкзака відвідувача з інвалідністю першої групи випав револьвер Флобера, налякані співробітники викликали поліцейських.

Однак до відділку його не забрали, а госпіталізували до лікарні.

"Сьогодні знову підуть туди і влаштую повторний дебош, і буду робити це до тих пір, поки не отримаю потрібний документ», - розповів чоловік.

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