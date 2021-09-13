Водитель авто и велосипедист устроили жесткие разборки на дороге

Мужчина выясняли отношения при помощи кулаков. Драка попала на видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля, сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

Инцидент случился на выходных на улице Краснова.

Известно, что водитель автомобиля и велосипедист не поделили полосу для движения, из-за чего у них и возник конфликт на дороге.

Драчунов разнял и успокоил случайный прохожий. Также на кадрах видно, что подоспела патрульная полиция.

Что стало причиной конфликта, не сообщается.

Пользователи сети принялись комментировать драку, одаврив коплиментами мужчину, который остановил бой.

"Пацанчик что вписался респектос, не очконул и телефон не достал, а просто разнял задир!!!!",

"Респект типу, который вмешался и остановил "бой",

"Пора бы научиться уважать друг друга. Как в плане культуры, так и в плане развития инфраструктуры на городском уровне", - пишут в сети.

Напомним, что после беспорядков в Одессе задержаны десятки человек, среди них подростки: что им грозит

Еще Politeka писала, что дрифт под мостом закончился печально в Одессе, видео: слетел с машины на глазах у толпы

Также Politeka сообщала, что таксист угрожал пистолетом посреди дороги: видео инцидента в Одессе