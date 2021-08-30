Стало известно, чем закончились столкновения вовремя ЛГБТ-парада в Одессе
Почти три десятка полицейских и нацгвардейцев получили телесные повреждения после того, как на них набросили разъярённые молодчики и стали бить. Об этом
В субботу 28 августа в Одессе состоялись шествия в поддержку ЛГБТ-сообщества "Одесса Прайд 2021".
Недовольные акцией радикально настроенные люди напали на стражей порядка, применив слезоточивый газ.
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После потасовки были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.
Также в полиции сообщили, что в отношении еще 46 участников драки, среди которых 12 несовершеннолетних, составили админпротоколы по статье "мелкое хулиганство"). Дополнительно к административной ответственности привлекают и родителей подростков.
Напомним, что в центр Одессы стянули много автобусов с силовиками: кадры происходящего
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