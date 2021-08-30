Стало известно, чем закончились столкновения вовремя ЛГБТ-парада в Одессе

Почти три десятка полицейских и нацгвардейцев получили телесные повреждения после того, как на них набросили разъярённые молодчики и стали бить. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

В субботу 28 августа в Одессе состоялись шествия в поддержку ЛГБТ-сообщества "Одесса Прайд 2021".

Недовольные акцией радикально настроенные люди напали на стражей порядка, применив слезоточивый газ.

После потасовки были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

Также в полиции сообщили, что в отношении еще 46 участников драки, среди которых 12 несовершеннолетних, составили админпротоколы по статье "мелкое хулиганство"). Дополнительно к административной ответственности привлекают и родителей подростков.

Напомним, что в центр Одессы стянули много автобусов с силовиками: кадры происходящего

Еще Politeka писала, что молодая пара пострадала во время прогулки в парке Шевченко: нападавших задержали

Также Politeka сообщала, что полицейские устроили драку в отделении, редкое видео: "А кого вызывать?"