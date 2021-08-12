Полицейские с помощью кулаков выясняли свои отношения
В местный телеграм-канал «Одесса Инфо» попало видео драки между полицейскими, передает Politeka.net
Как сообщается в комментарии к видео, инцидент произошел на территории отделения полиции.
По словам очевидцев, силовики что-то не поделили между собой и устроили драку в стиле бойцовского клуба.
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Разнимать драчунов принялись их коллеги. Это удалось сделать только четырем силовикам. Что стало причиной драки — пока неизвестно.
«Кого в данном случае вызывать?», - задаются вопросом авторы видеоролика.
Пользователи сети принялись гадать, что стало причиной разборок между копами. Некоторые обратили внимание, что на видео не патрульные, а полиция охраны.
«Не поровну поделили «общак» с оштрафованных»,
«Тренировочный процесс. Отработка на практике»,
«Позорище»,
«Дикари»,
«По видео видно, что это охрана, а не полиция, гос. номера белого цвета»,
«Все полицейские такие№, - пишут в сети.
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