На одесском пляже отдыхающие затеяли драку на глазах у ребенка
Инцидент случился на выходных на пляже «Ланжерон». Соответствующее видео удалось заснять очевидцев, сообщает телеграм-канала «Х. Одесса», передает Politeka.net.
"На Ланжероне сегодня жарко, атеисты устроили морской бой с верующими", - говорится в комментарии.
На кадрах видно, как компания, стоя по пояс в морской воде устроили разборки с руганью. В какой-то момент словесный конфликт перерос в драку: одна из женщин набросилась на стоящего рядом мужчину, после этого нападавшую ударила другая женщина. Женщины принялись таскать друг друга за волосы.
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Примечательно, что драка происходила на глазах у ребенка.
Что стало причиной конфликта – не известно. Но очевидцы говорят, что разборки случилось на почве веры.
В комментариях люди осудили поведение отдыхающих на море.
"Цирк уехал, клоуны остались",
"Чисто детский сад",
"Бедный ребенок",
"На реюенка всем плевать",
"Ужас быдло", - пишут в сети.
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