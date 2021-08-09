Драка случилась на глазах у ребенка

На одесском пляже отдыхающие затеяли драку на глазах у ребенка

Инцидент случился на выходных на пляже «Ланжерон». Соответствующее видео удалось заснять очевидцев, сообщает телеграм-канала «Х. Одесса», передает Politeka.net.

"На Ланжероне сегодня жарко, атеисты устроили морской бой с верующими", - говорится в комментарии.

На кадрах видно, как компания, стоя по пояс в морской воде устроили разборки с руганью. В какой-то момент словесный конфликт перерос в драку: одна из женщин набросилась на стоящего рядом мужчину, после этого нападавшую ударила другая женщина. Женщины принялись таскать друг друга за волосы.

Примечательно, что драка происходила на глазах у ребенка.

Что стало причиной конфликта – не известно. Но очевидцы говорят, что разборки случилось на почве веры.

В комментариях люди осудили поведение отдыхающих на море.

"Цирк уехал, клоуны остались",

"Чисто детский сад",

"Бедный ребенок",

"На реюенка всем плевать",

"Ужас быдло", - пишут в сети.

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