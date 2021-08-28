Молодая парочка вышла на прогулку в вечернее время в Одессе и подверглась ограблению

Как пишет Politeka.net, такую информацию обнародовали в пресс-службе местной полиции.

В темное время суток в парке Шевченко 19 и 25-летний грабители набросились на девушку и парня, которые вышли прогулку.

Злоумышленники отобрали у них сумку с телефонами, банковскими картами и деньгами.

На помощь пострадавшим пришли работники батальона полиции особого назначения, которые были недалеко от места нападения.

Они задержали грабителей по горячим следам и поместили в СИЗО.

Теперь местным жителям грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее мы писали, в Одессе мужчина вооруженный пистолетом попытался ограбить кассу кафе быстрого питания «МакДональдс», который расположен на проспекте Шевченко.

Реакция кассира и ее действия уберегли кафе от грабежа. Негодяй скрылся в неизвестном направлении, так и не осуществив задуманное. Полиция приступила к его поискам.

Напомним, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло: позорные кадры

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