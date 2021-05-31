На железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГУНП.
Инцидент случился на вокзале в Подольске.
Жертвой ограбления стал 66-летний мужчина, у него вытащили 5 тысяч гривен, когда он задремал в ожидании электрички.
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Когда пассажир обнаружил пустой кошелек, то обратился за помощью в полицию. Мужчина вспомнил, что рядом с ним сидела незнакомка, которая, якобы, ждала свой поезд.
Правоохранители разыскали 33-летнюю женщину, которая могла ограбить пенсионера.
При себе у нее было 2,5 тысячи гривен, которые полицейские изъяли. За совершенную кражу ей грозит до 5 лет тюрьмы.
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«Сегодня мы начинаем такие мероприятия на территории города. А уже в июне они будут проводиться на территории всей области», - отметил он.
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