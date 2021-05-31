На железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГУНП.

Инцидент случился на вокзале в Подольске.

Жертвой ограбления стал 66-летний мужчина, у него вытащили 5 тысяч гривен, когда он задремал в ожидании электрички.

Когда пассажир обнаружил пустой кошелек, то обратился за помощью в полицию. Мужчина вспомнил, что рядом с ним сидела незнакомка, которая, якобы, ждала свой поезд.

Правоохранители разыскали 33-летнюю женщину, которая могла ограбить пенсионера.

При себе у нее было 2,5 тысячи гривен, которые полицейские изъяли. За совершенную кражу ей грозит до 5 лет тюрьмы.

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По словам заместителя начальника полиции региона Сергея Махотина, правоохранители возьмут под усиленную охрану прибрежные зоны такие как «Золотой Берег», «Лузановка», «Аркадия» и «Ланжерон».

«Сегодня мы начинаем такие мероприятия на территории города. А уже в июне они будут проводиться на территории всей области», - отметил он.

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