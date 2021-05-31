Спасатели предупреждают жителей Одессы и области об ухудшении метеоусловий в регионе
Соответствующее предостережение сделано на
В ГСЧС отметили, что 1 июня на область налетит сильный ветер с дождем и грозой.
Порывы северного ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.
Также на улице существенно похолодает. Дневная температура воздуха составит +12+17 градусов, а ночью опустится до +9. Температура морской воды составит 14-15 °С.
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Спасатели предупредили, что с балконов и окон нужно убрать все, что может упасть вниз или быть унесенным ветром. Также они дали рекомендации, чтобы жители области не ходили под деревьями и крышами домов, остерегались проводов, не ставили автомобили под деревьями.
Ранее мы уже писали, что всю неделю Одессу будет во власти непогоды - затяжных дождей с грозами и штормового ветра.
Всему виной черноморский циклон, который будет кружить над городом.
На протяжении всего вторника ожидается ливень, северный шквальный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Кроме того, будет штормить на море, волны поднимутся до 1 метра в длину.
В среду стихия немного поутихнет, однако мелкий дождь продолжиться. В городе также будет ветрено, однако волны на море успокоятся
Напомним, что лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца
А еще Politeka писала, что стихия разбушуется в Одессе: синоптики предупредили, что принесет черноморский циклон
Также Politeka сообщала, что пожар разгорелся в студенческом общежитии Одессы, кадры ЧП