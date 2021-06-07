Теперь ему светит до 4 лет тюрьмы

На Греческой приезжий из Херсонской области ограбил одесситку

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, несовершеннолетний парень подбежал к женщине и вырвал у нее из рук сумку с деньгами, телефоном и другими вещами. Это произошло ночью на улице Греческой, что в самом центре Одессы.

Полицейские его задержали, но при нем оказались лишь часть украденных вещей.

За ограбление 17-летнему парню грозит штраф от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов или общественные работы, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до 4-х лет.

Ранее мы сообщали, в Одессе подросток решил обогащаться за счет других детей.

Так, на детской площадке на улице Небесной Сотни 13-летний злоумышленник завязал разговор с 11-летним мальчиком, у которого был велосипед. А потом просто сел на него и уехал.

Родители ребенка, не теряя времени позвонили в полицию и сообщили о краже.

Правоохранителям понадобилось несколько дней, чтобы найти похитителя велосипеда. Спрятанный на чердаке одной из многоэтажек транспорт они изъяли и вернули владельцу.

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