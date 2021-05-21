В Одессе полицейские задержали серийного молодого преступника из Николаева
Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net
В одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор, прихватив с собой и пульт от него и роутер.
Еще в двух торговых точках вор забрал с полок мобильный телефон, наушники и дорогие духи.
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Также он побывал на одесских заправках. На одной похитил наушники, на другой - бутылку виски стоимостью 3,5 тысячи грн.
Полицейские задержали опытного грабителя, который нанес ущерб потерпевшим на сумму более 20 000 грн. Чужие вещи он относил в ломбард или продавал незнакомцам.
Ранее мы сообщали, мужчина с пистолетом напал на магазин в центре Одессы и вынес оттуда всю выручку.
Вооруженное ограбление случилось в салоне по продаже оборудования для тату-мастеров, который расположен на улице Пастера.
Мужчина зашел в торговое заведение и угрожая пистолетом заставил продавщицу отдать деньги из кассы.
13 тысяч гривен злоумышленнику оказалось мало, и он прихватил с собой еще два телефона общей стоимостью более 11 тысяч гривен.
Его задержали.
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