В Одессе полицейские задержали серийного молодого преступника из Николаева

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net

В одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор, прихватив с собой и пульт от него и роутер.

Еще в двух торговых точках вор забрал с полок мобильный телефон, наушники и дорогие духи.

Также он побывал на одесских заправках. На одной похитил наушники, на другой - бутылку виски стоимостью 3,5 тысячи грн.

Полицейские задержали опытного грабителя, который нанес ущерб потерпевшим на сумму более 20 000 грн. Чужие вещи он относил в ломбард или продавал незнакомцам.

Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, мужчина с пистолетом напал на магазин в центре Одессы и вынес оттуда всю выручку.

Вооруженное ограбление случилось в салоне по продаже оборудования для тату-мастеров, который расположен на улице Пастера.

Мужчина зашел в торговое заведение и угрожая пистолетом заставил продавщицу отдать деньги из кассы.

13 тысяч гривен злоумышленнику оказалось мало, и он прихватил с собой еще два телефона общей стоимостью более 11 тысяч гривен.

Его задержали.

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