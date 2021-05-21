В центре Одессы катастрофически сыпется многоэтажный дом

ЧП произошло в пятницу, 21 мая, на углу Тираспольской и Кузнечной. Там обваливается аварийный карниз сразу на семи участках по всему периметру трехэтажного дома. Об этом сообщила одесская активистка Светлана Подпалая на своей странице в Facebook, передает Politeka.net

«Слава Богу, все живы. Дом на углу Тираспольской и Кузнечной катастрофически сыпется- семь больших участков аварийного карниза по всему периметру. Камни разлетаются до противоположного тротуара. Это опасно, там постоянный поток людей», - написала она.

Общественница отметила, что рядом находится школа, аптека и жэу.

Одесситка требует срочно оградить опасную зону и принять необходимые меры.

На обнародованных кадрах видно, как камни при падении повредили навес и проезжающее мимо такси.

О похожем инциденте мы сообщали ранее.

В центре Одессы от старинного дома отвалился кусок балкона, который упал на тротуар с пешеходами. Это произошло, около 7 часов утра на улице Садовой 7.

«Видно на третьем этаже внизу карниз, угловое. Нет куска. Над вторым этажом. И этот дом с табличкой «Архитектурная ценность», — рассказала одесситка, которая в тот момент проходила мимо с сыном.

Чудом обошлось обошлось без жертв, но если этот и другие дома не будут ремонтировать и реконструировать власти города, то жертвы просто неминуемы.

Напомним, в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети

Также Politeka сообщала, в Одессе повылазили змеи, вызваны полицейские и спасатели: "Проявляют агрессию..."