В центре Одессы катастрофически сыпется многоэтажный дом
ЧП произошло в пятницу, 21 мая, на углу Тираспольской и Кузнечной. Там обваливается аварийный карниз сразу на семи участках по всему периметру трехэтажного дома. Об этом сообщила одесская активистка Светлана Подпалая на своей странице в Facebook, передает Politeka.net
«Слава Богу, все живы. Дом на углу Тираспольской и Кузнечной катастрофически сыпется- семь больших участков аварийного карниза по всему периметру. Камни разлетаются до противоположного тротуара. Это опасно, там постоянный поток людей», - написала она.
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Общественница отметила, что рядом находится школа, аптека и жэу.
Одесситка требует срочно оградить опасную зону и принять необходимые меры.
На обнародованных кадрах видно, как камни при падении повредили навес и проезжающее мимо такси.
О похожем инциденте мы сообщали ранее.
В центре Одессы от старинного дома отвалился кусок балкона, который упал на тротуар с пешеходами. Это произошло, около 7 часов утра на улице Садовой 7.
«Видно на третьем этаже внизу карниз, угловое. Нет куска. Над вторым этажом. И этот дом с табличкой «Архитектурная ценность», — рассказала одесситка, которая в тот момент проходила мимо с сыном.
Чудом обошлось обошлось без жертв, но если этот и другие дома не будут ремонтировать и реконструировать власти города, то жертвы просто неминуемы.
Напомним, в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети
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