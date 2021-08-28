В центр Одессы стянули полицию перед началом ЛГБТ-парада

В субботу 28 августа в Одессе состоятся шествия в поддержку ЛГБТ-сообщества "Одесса Прайд 2021". Мероприятие начнется возле Воронцовской колоннады в 16:00.

Накануне марша его участникам начали поступать угрозы.

В связи с этим в центре Одессы усилили охрану общественного порядка. То, что происходит перед началом парада показали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net

"Одесские копы к ЛГБТ 🏳️‍🌈 прайду готовы. В центр стянули много автобусов с силовиками", - говорится в публикации.

Стоит отметить, что новый начальник полиции в Одесской области Николай Семенишин заверил, что вовремя Прайда в Одессе в этом году будет обеспечен полный порядок.

До этого в Одессе прошел антигейпарад.

Православные устроили шествие с поддержку традиционных семейных ценностей.

Колонна верующих прошла от Соборной площади к Приморскому бульвару. Всего собралось около тысячи человек. Их сопровождала полиция.

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