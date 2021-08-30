После незаконных уличных гонок в Одессе пострадал человек
Это случилось вечером 28 августа, под Горбатым мостом, куда съехались сотни любителей дрифта.
Очевидцы успели записать на видео происходящее и выложили его в сеть. Об этом сообщает в Telegram-канал "Одесса-Инфо" (чтобы смотреть, проскролльте до конца страницы).
На кадрах видно, как мужчина решил забраться на багажник автомобиля и таким образом "подрифтить". Однако во время трюка он не смог удержался и слетел с машины на асфальт. Очевидцы говорят, что он был пьян.
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На место был вызваны медики скорой помощи, которые забрали пострадавшего в больницу.
Известно, что заезд гонщиков был нелегальный. В мероприятии принимали участие несколько сотен человек.
Толпы зрителей заняли все свободное место на мосту и у обочин. Действо закончилось праздничным салютом.
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