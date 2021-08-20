Приехал его отец с адвокатом

Пьяный водитель на БМВ устроил смертельное ДТП в центре Одессы

Об этом сообщают одесские телеграм-каналы, показав кадры с места страшной аварии, передает Politeka.net.

В ночь на 20 августа на пересечении улиц Польской и Бунина водитель автомобиля «БМВ» совершил столкновение с мопедом.

Мопедист от полученных травм скончался на месте до приезда скорой, его пассажирка с множественными травмами госпитализирована городскую больницу. У нее перелом колена и бедра, травма шейных позвонков и сотрясение мозга.

Очевидцы утверждают, что виновник ДТП был пьяный за рулем. В его крови выявили 0,8 промилле алкоголя. Водителя возили на экспертизу.

Телеграм-канал «Одесса Инфо» пишет, что приехал отец виновника аварии с адвокатом. Они пытаются его отмазать.

Как рассказали свидетели случившегося, БМВ поехал на желтый сигнал светофора, не предоставив преимущество водителю мопеда.

«Исполнял какие-то непонятные маневры, и водитель мопеда даже смог понять, что пытается сделать», - говорит очевидец.

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