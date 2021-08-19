Под Одессой в аварии с грузовиком пострадала женщина с малышами

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 августа на трассе Одесса-Овидиополь возле Сухого Лимана.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net

По предварительно информации, грузовой автомобиль Renault под управлением 40-летнего мужчины столкнулся с Toyota, где за рулем была женщина, а в салоне находились двойняшки, которым по 5 лет.

Toyota выезжала со второстепенной дороги на главную. От удара машину женщины отбросило на другую Toyota, которую также помяло.

В полиции говорят, что мать с детьми госпитализировали в больницу. О их состоянии не сообщается.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия.

До этого мы сообщали, водитель на Мерседесе сильно превысил скорость и влетел сначала в автомобиль Daewoo, который остановился впереди. По инерции легковушку отбросило на автомобиль Mazda. В то же время, Mercedes от удара бросило на трамвайные пути, которые за пределами проезжей части.

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