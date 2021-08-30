Возле АЗС в Одессе произошла авария с пострадавшими
ДТП случилось ночью на улице Михаила Грушевского. Очевидцы засняли на видео происходящее и выложили в сеть, передает Politeka.net (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).
«На скорости влетел в столб на АЗС “Wog”. Машина в хлам, водителя госпитализировали», - прокомментировали свидетели аварии.
Позже подробности ДТП рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
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По данным инспекторов, водитель Toyota Camry, ехал по Грушевского в сторону улицы Парковой. Однако, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.
Там находилась автозаправочная станция.
В больницу попали водитель и пассажир автомобиля. На месте работал следователь.
Ранее мы писали, на трассе Одесса-Николаев возле села Иваново Одесского района пострадали полицейские, которые перевозили заключенного на машине.
Трое сотрудников полиции попали в аварию, когда в них врезался грузовой автомобиль. Все они госпитализированы в больницу с разными травмами.
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