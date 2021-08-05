В Одессе водитель такси принялся угрожать пистолетом посреди дороги

Инцидент случился на 10-й станции Большого Фонтана. Фрагмент происходящего успел заснять на камеру телефона один из очевидцев. Видео обнародовали в телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Таксист Уклона что-то не поделил с водилой, достал пистолет и начал угрожать», - отмечается в публикации.

На кадрах можно увидеть, как таксист сначала стоял возле микроавтобуса и что-то выкрикивал водителя. Далее, он пытался ударить оппонента и когда у него не получилось, таксист взял пистолет и направил на другого водителя.

В комментариях люди принялись обсудать увиденное.

"Видос есть моно открывать дело",

"Бычара здоровый,а за ствол хватается",

"Ну пока ситуация не понятна, вообще хз что сказать. Мужик за ствол взялся, но он даже магазин не загнал. А по факту бусик нарушил. Парковка на пешеходном запрещена, даже если ты в машине",

"Дожились..одни готовы друг друга убить за пару гривен, другие это снимают.", - пишут в сети.

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