В Одессе жених устроил дебош в ЗАГСе из-за того, что его не хотели расписывать
Инцидент произошел в ЗАГСе Малиновского района, который находится на улице Успенской.
По словам мужчины, он три раза подавал документы, чтобы зарегистрировать брак, но всё что-то было не так.
«Нам нужна была просто роспись, без всякой чуши и соплей и вот случилось чудо, нам назначили дату», - рассказал он.
В назначенный день мужчина пришел со своей возлюбленной и тут вышла сотрудница ЗАГСа и сообщила, что регистрации не будет.
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Мужчина утверждает, что из-за несоблюдения правил у него начали требовать взятку, которую он отказался платить.
В какой-то момент из рюкзака посетителя с инвалидностью первой группы выпал револьвер Флобера, напуганные сотрудники вызвали полицейских.
Однако в участок его не забрали, а госпитализировали в больницу.
«Сегодня снова пойдут туда и устрою повторный дебош, и буду делать это до тех пор, пока не получу нужный документ», - рассказал мужчина.
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