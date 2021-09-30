В Одесі пасажирам трамвая №5 довелося на руках перенести автомобіль поліції
Відповідне відео розмістили в Telegram-каналі XYdessa, передає Politeka.net. (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як поліцейські кинули службовий автомобіль дуже близько до трамвайних колій, і пішли у своїх справах, навіть не вимкнувши мигалку.
Машина перекрила рух громадського транспорту, і кондуктор повідомила пасажирам, що вони не можуть далі їхати. покинути салон.
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Люди не стали чекати, поки поліцейські повернутися і розблокують колії, вони самостійно пересунули машину і звільнили дорогу трамваю.
Раніше ми писали, одеситів попередили, що буде з громадським транспортом у разі потрапляння регіону в» червону зону " карантину
За словами головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна, громадський транспорт не планують зупиняти в разі локдауну, проте регіональні комісії ТЕБ і НС можуть встановлювати додаткові обмеження для перевізників.
Anna Khvan, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А шо значить "розпил бюджетних коштів"? 😅
Aleksandr T., [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Значить 25.6 ще залишається, вигідно дуже😁
Фестиваль, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А ось і перша ластівка
Ruslan, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Засікаємо через скільки хвилин вийде
Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А камера з КНДР і теликом?
Фестиваль, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Anna Khvan]
Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель
Artem, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦♂
Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Топ 10 розпилів 😂😂😂,, напиляла вона там нормально
Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]
[У відповідь на Фестиваль]
Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю
Вікторія, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Ой, як незручно вийшло😜😜😜
Костянтин, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі
Vendetta, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Це називається-порішали 😉
Bastian Meier, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Одна з дуже багатьох злодіїв при владі)нічого дивно)
Поки увага відвернута фотками призерів олімпіад і нібито здешевленням тарифів, швиденько і цю справу замнуть)
Фестиваль, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Alex Vonavi]
Нагадаємо, що трамвай забрав життя пенсіонерки: трагічні кадри з Одеси
Як повідомляла Politeka, в Одесі літні люди побилися в трамваї за інвалідне місце: відео розбірок
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