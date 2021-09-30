Люди вирішили не чекати поліцейських

В Одесі пасажирам трамвая №5 довелося на руках перенести автомобіль поліції

Відповідне відео розмістили в Telegram-каналі XYdessa, передає Politeka.net. (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як поліцейські кинули службовий автомобіль дуже близько до трамвайних колій, і пішли у своїх справах, навіть не вимкнувши мигалку.

Машина перекрила рух громадського транспорту, і кондуктор повідомила пасажирам, що вони не можуть далі їхати. покинути салон.

Люди не стали чекати, поки поліцейські повернутися і розблокують колії, вони самостійно пересунули машину і звільнили дорогу трамваю.

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Anna Khvan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А шо значить "розпил бюджетних коштів"? 😅

Aleksandr T., [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Значить 25.6 ще залишається, вигідно дуже😁

Фестиваль, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А ось і перша ластівка

Ruslan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Засікаємо через скільки хвилин вийде

Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А камера з КНДР і теликом?

Фестиваль, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Anna Khvan]

Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель

Artem, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦‍♂

Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Топ 10 розпилів 😂😂😂,, напиляла вона там нормально

Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]

[У відповідь на Фестиваль]

Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю

Вікторія, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Ой, як незручно вийшло😜😜😜

Костянтин, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі

Vendetta, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Це називається-порішали 😉

Bastian Meier, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Одна з дуже багатьох злодіїв при владі)нічого дивно)

Поки увага відвернута фотками призерів олімпіад і нібито здешевленням тарифів, швиденько і цю справу замнуть)

Фестиваль, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Alex Vonavi]

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