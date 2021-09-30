В Одессе пассажирам трамвая №5 пришлось на руках перенести автомобиль полиции
Соответствующее видео разместили в Telegram-канале XYdessa, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как полицейские бросили служебный автомобиль очень близко к трамвайным путям, и ушли по своим делам, даже не выключив мигалку.
Машина перекрыла движение общественного транспорта, и кондуктор сообщила пассажирам, что они не могут дальше ехать. покинуть салон.
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Люди не стали ждать, пока полицейские вернуться и разблокируют пути, они самостоятельно передвинули машину и освободили дорогу трамваю.
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По словам главного санитарного врача страны Игоря Кузина, общественный транспорт не планируют останавливать в случае локдауна, однако региональные комиссии ТЭБ и ЧС могут устанавливать дополнительные ограничения для перевозчиков.
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