В Одессе пожилая женщина попала под трамвай
Трагический инцидент случился примерно в 11:00 на конечной остановке маршрута № 18 – 16-й станции Большого Фонтана. Кадры с места происшествия разместил местные телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, водитель трамвая после высадки пассажиров поехал на круг. Заходя на поворот, он увидел женщину, переходящую трамвайные пути, и сразу же начал сигналить, но она не отреагировала, а трамвай не успел остановиться и зацепил ее.
Отмечается, что пенсионерка под колеса не попала.
Беда настигла 65-летнюю Ларису Долину, ее коллеги размещают кадры с певицей: "Я вас очень прошу..."
"Молодой Скрябин!": участник Співають всі заставил Могилевскую, Приходько, Матвиенко и других аплодировать стоя
Трагедией закончились поиски известного актера, мать не может прийти в себя: "Последний раз..."
Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф": "Боже мой..."
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
Сразу после аварии пострадавшая была еще жива, она получила тяжелую черепно-мозговую травму и ее увезли по скорой в городскую больницу. Но уже к вечеру стало известно о том, что 75-летняя женщина скончалась.
На месте работала полиция.
Напомним, что в Одессе пожилые люди подрались в трамвае за инвалидное место: видео разборок
Как сообщала Politeka, в Одессе маршрутка с людьми протаранила трамвай, кадры аварии: водителю стало плохо за рулем
Также Politeka писала, пассажира вытолкали из трамвая в Одессе, видео: "Ребята, ну зачем это нужно?