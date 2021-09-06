В Одессе пожилая женщина попала под трамвай

Трагический инцидент случился примерно в 11:00 на конечной остановке маршрута № 18 – 16-й станции Большого Фонтана. Кадры с места происшествия разместил местные телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, водитель трамвая после высадки пассажиров поехал на круг. Заходя на поворот, он увидел женщину, переходящую трамвайные пути, и сразу же начал сигналить, но она не отреагировала, а трамвай не успел остановиться и зацепил ее.

Отмечается, что пенсионерка под колеса не попала.

Сразу после аварии пострадавшая была еще жива, она получила тяжелую черепно-мозговую травму и ее увезли по скорой в городскую больницу. Но уже к вечеру стало известно о том, что 75-летняя женщина скончалась.

На месте работала полиция.

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