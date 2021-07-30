В центре Одессы маршрутка протаранила трамвай

Авария случилась с самого утра в пятницу 30 июля на углу улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net

По словам свидетелей ДТП, водителю маршрутки стало плохо прямо за рулем. Мужчина потерял управление и транспортное средство, внутри которого находились пассажиры, врезался в трамвай.

«Повезло, что скорость была не большая», - говорят очевидцы.

По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших. Однако из-за аварии, как видно на кадрах, движение по улице Пантелеймоновской заблокировано. Пассажиры покидают салоны маршрутки и трамвая.

Не так давно мы сообщали, в Одессена улице Екатерининской произошло ЧП, там прямо на ходу загорелся трамвай.

По словам очевидцев, в какой-то момент во время движения произошло сильное задымление. Пассажиры успели пкинуть салон.

Напомним, что трамвай с пассажирами загорелся в центре Одессы: видео с места ЧП

Как сообщала Politeka, мужчина оказался под трамваем в Одессе, кадры несчастья: "Косил газон"

Также Politeka писала, пассажиры устроили замес в маршрутке из-за сумки: видео драки из Одессы