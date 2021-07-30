В центре Одессы маршрутка протаранила трамвай
Авария случилась с самого утра в пятницу 30 июля на углу улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net
По словам свидетелей ДТП, водителю маршрутки стало плохо прямо за рулем. Мужчина потерял управление и транспортное средство, внутри которого находились пассажиры, врезался в трамвай.
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«Повезло, что скорость была не большая», - говорят очевидцы.
По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших. Однако из-за аварии, как видно на кадрах, движение по улице Пантелеймоновской заблокировано. Пассажиры покидают салоны маршрутки и трамвая.
Не так давно мы сообщали, в Одессена улице Екатерининской произошло ЧП, там прямо на ходу загорелся трамвай.
По словам очевидцев, в какой-то момент во время движения произошло сильное задымление. Пассажиры успели пкинуть салон.
Напомним, что трамвай с пассажирами загорелся в центре Одессы: видео с места ЧП
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