Это сняли на видео очевидцы

Пассажиры трамвая силой вывели мужчину из транспорта в Одессе

Это сняли на видео очевидцы и выложили в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Скандальный инцидент случился вечером в трамвае №1.

По словам очевидцев, пьяный мужчина грубо матерился и пытался закурить в салоне трамвая. Это не понравилось другим пассажирам.

Несколько крепких парней с помощью физического насилия вытолкали нарушителя порядка из салона трамвая.

Всего видео длится 40 секунд. За кадром слышны осуждающие возгласы других пассажиров.

«Ребята, ну зачем это надо?», - возмущается женщина.

Ранее мы сообщали, в Одессе мужчина, ехавший в 168 маршрутке, пихнул ногой женщину, когда она выходила из транспорта. Это не понравилось другим пассажирам. Они вытащили грубияна на улицу и набросились на него всей толпой.

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