У лікарні помер поліцейський, який потрапив у ДТП в Одеській області
Як стало відомо, старший оперуповноважений управління Департаменту внутрішньої безпеки Одеської обласної поліції Володимир Незгодинський отримав важкі травми і помер у стінах лікарні в суботу, 26 вересня. Йому було 32 роки. У поліції Незгодинський пропрацював 11 років. Без тата залишилася 8-річна дочка, у загиблого також залишилися батьки і дружина.
Про смерть поліцейського повідомили його колеги з поліції, передає Politeka.net.
ДТП сталося на трасі Одеса-Кучургани. Там зіткнувся поліцейський мікроавтобус Citroen Jumper з фурою. З невідомих причин мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем МАЗ.
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За даними
Водій і пасажири мікроавтобуса були госпіталізовані. У дорослих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи та інші пошкодження, у дитини — тупа травма живота. Віктор в., який перебував за кермом — у важкому стані.
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