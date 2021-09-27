У лікарні помер поліцейський, який потрапив у ДТП в Одеській області

Як стало відомо, старший оперуповноважений управління Департаменту внутрішньої безпеки Одеської обласної поліції Володимир Незгодинський отримав важкі травми і помер у стінах лікарні в суботу, 26 вересня. Йому було 32 роки. У поліції Незгодинський пропрацював 11 років. Без тата залишилася 8-річна дочка, у загиблого також залишилися батьки і дружина.

Про смерть поліцейського повідомили його колеги з поліції, передає Politeka.net.

ДТП сталося на трасі Одеса-Кучургани. Там зіткнувся поліцейський мікроавтобус Citroen Jumper з фурою. З невідомих причин мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем МАЗ.

За даними ЗМІ , з пасажирів, крім Володимира Незгодинського, в салоні мікроавтобуса знаходився ще один співробітник ДВБ, підполковник поліції, а також цивільні особи-33-річна жінка зі своїм шестирічним сином. За кермом перебував співробітник Департаменту внутрішньої безпеки, 28-річний старший лейтенант поліції.

Водій і пасажири мікроавтобуса були госпіталізовані. У дорослих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи та інші пошкодження, у дитини — тупа травма живота. Віктор в., який перебував за кермом — у важкому стані.

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