В больнице умер полицейский, попавший в ДТП в Одесской области

Как стало известно, старший оперуполномоченный управления департамента внутренней безопасности одесской областной полиции Владимир Незгодинский получил тяжелые травмы и скончался в стенах больницы в субботу, 26 сентября. Ему было 32 года. В полиции Незгодинский проработал 11 лет. Без папы осталась 8-летняя дочь, у погибшего также остались родители и жена.

О смерти полицейского сообщили его коллеги из полиции, передает Politeka.net.

ДТП случилось на трассе Одесса-Кучурганы. Там столкнулся полицейский микроавтобус Citroen Jumper с фурой. По неизвестным причинам микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем МАЗ.

По данным СМИ , из пассажиров, кроме Владимира Незгодинского, в салоне микроавтобуса находился еще один сотрудник ДВБ, подполковник полиции , а также гражданские лица — 33-летняя женщина со своим шестилетним сыном. За рулем находился сотрудник департамента внутренней безопасности, 28-летний старший лейтенант полиции.

Водитель и пассажиры микроавтобуса были госпитализированы. У взрослых диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и другие повреждения, у ребенка — тупая травма живота. Виктор В., который находился за рулем — в тяжелом состоянии.

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