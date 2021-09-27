В больнице умер полицейский, попавший в ДТП в Одесской области
Как стало известно, старший оперуполномоченный управления департамента внутренней безопасности одесской областной полиции Владимир Незгодинский получил тяжелые травмы и скончался в стенах больницы в субботу, 26 сентября. Ему было 32 года. В полиции Незгодинский проработал 11 лет. Без папы осталась 8-летняя дочь, у погибшего также остались родители и жена.
О смерти полицейского сообщили его коллеги из полиции, передает Politeka.net.
ДТП случилось на трассе Одесса-Кучурганы. Там столкнулся полицейский микроавтобус Citroen Jumper с фурой. По неизвестным причинам микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем МАЗ.
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По данным
Водитель и пассажиры микроавтобуса были госпитализированы. У взрослых диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и другие повреждения, у ребенка — тупая травма живота. Виктор В., который находился за рулем — в тяжелом состоянии.
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