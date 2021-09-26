На дороге в Одесской области автомобиль с полицейскими на скорости врезался в опору моста

Авария случилась в воскресенье, 26 сентября, в поселке городского типа Тарутино.

Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора, проезжающего автомобиля, сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По данным областного управления полиции, 32-летний водитель «Mercedes-Benz» не справился с управлением и врезался в опору моста. В аварии пострадали водитель и трое пассажиров-сотрудников полиции, не при исполнении.

На место срочно выехали медики скорой помощи, они осмотрели всех потерпевших: водителя, 22-детнюю женщину и 31-летнего мужчину отпустили на домашнее лечение. Еще одна пассажирка, 21-летняя сотрудница полиции, была доставлена в местную больницу с переломами челюсти и ключицы.

Теперь причины и обстоятельства аварии выясняют следователи.

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