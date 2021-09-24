Дощова і холодна погода нарешті-таки відступить і в Одесу прийде довгоочікуване потепління

Новим прогнозом погоди на вихідні дні жителів ощасливили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, пише Politeka.net.

За даними синоптиків, в суботу 25 вересня в Одесі переважатиме хмарна погода, проте до вечора хмари розсіються.

Температурні показники досягнуть +9... + 11 вночі, а вдень повітря прогріється до +20 градусів.

Вітер подує північно-західний зі швидкістю 9-14 метрів в секунду.

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 7-12 °С, вдень 17-22 °С.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 26 вересня, ясна погода очікується в Одесі вранці і ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, але ненадовго. Без опадів.

Вітер західний, 27 вересня північно-східний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме + 8...+13, вдень буде +20 ... +25 градусів.

Нагадаємо, що в Одесі оголосили штормове попередження