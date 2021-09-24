Дощова і холодна погода нарешті-таки відступить і в Одесу прийде довгоочікуване потепління
Новим прогнозом погоди на вихідні дні жителів ощасливили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, пише Politeka.net.
За даними синоптиків, в суботу 25 вересня в Одесі переважатиме хмарна погода, проте до вечора хмари розсіються.
Температурні показники досягнуть +9... + 11 вночі, а вдень повітря прогріється до +20 градусів.
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Вітер подує північно-західний зі швидкістю 9-14 метрів в секунду.
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 7-12 °С, вдень 17-22 °С.
На автошляхах області видимість хороша.
У неділю, 26 вересня, ясна погода очікується в Одесі вранці і ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, але ненадовго. Без опадів.
Вітер західний, 27 вересня північно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі становитиме + 8...+13, вдень буде +20 ... +25 градусів.
Нагадаємо, що в Одесі оголосили штормове попередження
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