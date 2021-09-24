Незважаючи на введення "жовтої зони", в Одеській області дуже багато людей продовжують хворіти і вмирати від COVID-19

Станом на 24 вересня, число нових випадків зараження коронавірусною інфекцією за одну добу перевищило 600.

Як повідомили в прес-службі МОЗ, вчора COVID-19 діагностували у 622 осіб, передає Politeka.net.

З початку пандемії в Одеській області коронавірус виявили у 150 803 осіб.

Також за вчора відзначається висока летальність від ускладнень, викликаних інфекцією. 17 осіб померли за добу і всього-3 206.

В цілому одужати вдалося 141 142 людям, 222 – за останні 24 години.

Треба сказати, що за добу найбільшу кількість хворих COVID-19 зафіксували в Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях. Одеський регіон на 4-му місці за кількістю підтверджених діагнозів.

Раніше ми писали, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію населення від коронавірусу. Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну, в середу, 22 вересня. Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що це стосується в першу чергу працівників шкіл, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Нагадуєм, населені пункти Одеської області вже закрили на карантин: відомо де

Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин

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