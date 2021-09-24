Незважаючи на введення "жовтої зони", в Одеській області дуже багато людей продовжують хворіти і вмирати від COVID-19
Станом на 24 вересня, число нових випадків зараження коронавірусною інфекцією за одну добу перевищило 600.
Як повідомили в прес-службі МОЗ, вчора COVID-19 діагностували у 622 осіб, передає Politeka.net.
З початку пандемії в Одеській області коронавірус виявили у 150 803 осіб.
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Також за вчора відзначається висока летальність від ускладнень, викликаних інфекцією. 17 осіб померли за добу і всього-3 206.
В цілому одужати вдалося 141 142 людям, 222 – за останні 24 години.
Треба сказати, що за добу найбільшу кількість хворих COVID-19 зафіксували в Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях. Одеський регіон на 4-му місці за кількістю підтверджених діагнозів.
Раніше ми писали, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію населення від коронавірусу. Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну, в середу, 22 вересня. Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що це стосується в першу чергу працівників шкіл, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.
Нагадуєм, населені пункти Одеської області вже закрили на карантин: відомо де
Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин
Також Politeka писала, на Одещині безліч життів вірус забрав за добу, тривожна статистика