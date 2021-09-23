Всі одеські школи і дитячі садки поки продовжують працювати

В Одесі школи, в яких немає достатньої кількості щеплених, продовжили навчання в звичному режимі, але ненадовго

Ті навчальні заклади, де кількість вакцинованих не досягає 80%, перейдуть на дистанційне навчання з понеділка, 27 вересня.Про це заявив віце-мер Одеси Михайло Кучук, пишуть місцеві ЗМІ.

Чиновники сподівається, що освітяни одумаються і почнуть активно вакцинуватися на вихідних.

Зазначимо, що вся Україна перейшла в «жовту зону» карантину. Згідно з вимогами цієї зони, працювати в звичайному режимі можуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувалися більше 80% співробітників.

Глави департаменту освіти Олени Буйневич повідомила, що поки не відповідають вимогам "жовтої зони" 10 одеських шкіл: це школи №№51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111, а також Європейський ліцей.

Крім того, вона повідомила, що умова про наявність 80% вакцинованого персоналу не буде поширюватися на дитячі садки і початкову школу, це означає, що 1-4 класи будуть вчитися очно в будь-якому випадку.

Нагадувати,

Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин

Також Politeka писала, на Одещині безліч життів вірус забрав за добу, тривожна статистика