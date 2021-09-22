В Україні вводять обов'язкову вакцинацію населення від коронавірусу
Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну, в середу, 22 вересня.
Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що це стосується в першу чергу працівників шкіл, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.
"Вводиться обов'язкова вакцинація від коронавірусу для працівників шкіл, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій", - повідомив він.
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Також на засіданні Кабміну було визначено, що за підробку covid-сертифікатів вводиться кримінальна відповідальність: штраф до 170 тис.грн або 3 роки позбавлення волі.
В Одеській області продовжують виявляти нові випадки зараження коронавірусом.
Станом на 22 вересня, в регіоні зареєстровано 442 нових пацієнта, у яких підтвердили COVID-19.
Також за минулу добу в Одеській області було зафіксовано 145 пацієнтів, які вважаються видужали.
На жаль, не впоралися з хворобою і померли від ускладненні, викликаних ковід, 3 пацієнта.
Anna Khvan, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А шо значить "розпил бюджетних коштів"? 😅
Aleksandr T., [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Значить 25.6 ще залишається, вигідно дуже😁
Фестиваль, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А ось і перша ластівка
Ruslan, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Засікаємо через скільки хвилин вийде
Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А камера з КНДР і теликом?
Фестиваль, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Anna Khvan]
Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель
Artem, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦♂
Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Топ 10 розпилів 😂😂😂,, напиляла вона там нормально
Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]
[У відповідь на Фестиваль]
Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю
Вікторія, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Ой, як незручно вийшло😜😜😜
Костянтин, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі
Vendetta, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Це називається-порішали 😉
Bastian Meier, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Одна з дуже багатьох злодіїв при владі)нічого дивно)
Поки увага відвернута фотками призерів олімпіад і нібито здешевленням тарифів, швиденько і цю справу замнуть)
Фестиваль, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Alex Vonavi]
Це і є відкат) закупівлю за завищеною вартістю виправдати як два пальці до речі
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