В Україні вводять обов'язкову вакцинацію населення від коронавірусу

Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну, в середу, 22 вересня.

Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що це стосується в першу чергу працівників шкіл, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

"Вводиться обов'язкова вакцинація від коронавірусу для працівників шкіл, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій", - повідомив він.

Також на засіданні Кабміну було визначено, що за підробку covid-сертифікатів вводиться кримінальна відповідальність: штраф до 170 тис.грн або 3 роки позбавлення волі.

В Одеській області продовжують виявляти нові випадки зараження коронавірусом.

Станом на 22 вересня, в регіоні зареєстровано 442 нових пацієнта, у яких підтвердили COVID-19.

Також за минулу добу в Одеській області було зафіксовано 145 пацієнтів, які вважаються видужали.

На жаль, не впоралися з хворобою і померли від ускладненні, викликаних ковід, 3 пацієнта.

Anna Khvan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А шо значить "розпил бюджетних коштів"? 😅

Aleksandr T., [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Значить 25.6 ще залишається, вигідно дуже😁

Фестиваль, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А ось і перша ластівка

Ruslan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Засікаємо через скільки хвилин вийде

Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А камера з КНДР і теликом?

Фестиваль, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Anna Khvan]

Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель

Artem, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦‍♂

Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Топ 10 розпилів 😂😂😂,, напиляла вона там нормально

Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]

[У відповідь на Фестиваль]

Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю

Вікторія, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Ой, як незручно вийшло😜😜😜

Костянтин, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі

Vendetta, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Це називається-порішали 😉

Bastian Meier, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Одна з дуже багатьох злодіїв при владі)нічого дивно)

Поки увага відвернута фотками призерів олімпіад і нібито здешевленням тарифів, швиденько і цю справу замнуть)

Фестиваль, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Alex Vonavi]

Це і є відкат) закупівлю за завищеною вартістю виправдати як два пальці до речі

Нагадуємо, що коронавірус атакує Одещину, тривожні дані МОЗ

Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин

Також Politeka писала, на Одещині безліч життів вірус забрав за добу, тривожна статистика