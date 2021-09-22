В Одеській області продовжують виявляти нові випадки зараження коронавірусом
Станом на 22 вересня, в регіоні зареєстровано 442 нових пацієнта, у яких підтвердили COVID-19. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, передає Politeka.net.
Також за минулу добу в Одеській області було зафіксовано 145 пацієнтів, які вважаються видужали.
На жаль, не впоралися з хворобою і померли від ускладненні, викликаних ковід, 3 пацієнта.
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Загальна кількість захворілих за час пандемії на Одещині - 149 тисяч 774. З них 140 тисяч 761 пацієнтів вважаються одужали. Також за час пандемії в Одеській області було зареєстровано 3 тисяч 179 летальних випадків.
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Школи, дитсадки і вузи, де вакциновані 80% педскладу продовжать роботу в звичайному режимі, а всі інші будуть закриті. Причому дотримання цих заходів перевірятимуть контролюючі органи.
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