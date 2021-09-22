В Одеській області продовжують виявляти нові випадки зараження коронавірусом

Станом на 22 вересня, в регіоні зареєстровано 442 нових пацієнта, у яких підтвердили COVID-19. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, передає Politeka.net .

Також за минулу добу в Одеській області було зафіксовано 145 пацієнтів, які вважаються видужали.

На жаль, не впоралися з хворобою і померли від ускладненні, викликаних ковід, 3 пацієнта.

Загальна кількість захворілих за час пандемії на Одещині - 149 тисяч 774. З них 140 тисяч 761 пацієнтів вважаються одужали. Також за час пандемії в Одеській області було зареєстровано 3 тисяч 179 летальних випадків.

Раніше ми писали, при переході Одеської області в" жовту зону " дистанційного навчання не буде.

Школи, дитсадки і вузи, де вакциновані 80% педскладу продовжать роботу в звичайному режимі, а всі інші будуть закриті. Причому дотримання цих заходів перевірятимуть контролюючі органи.

Нагадуємо, що коронавірус атакує Одещину, тривожні дані МОЗ

Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин

Також Politeka писала, на Одещині безліч життів вірус забрав за добу, тривожна статистика