В Одесской области продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом
По состоянию на 22 сентября, в регионе зарегистрировано 442 новых пациента, у которых подтвердили COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает Politeka.net.
Также за минувшие сутки в Одесской области было зафиксировано 145 пациентов, которые считаются выздоровевшими.
К сожалению, не справились с болезнью и скончались от осложнении, вызванных ковид, 3 пациента.
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Общее числозаболевших за время пандемии на Одесчине - 149 тысяч 774. Из них 140 тысяч 761 пациентов считаются выздоровевшими. Также за время пандемии в Одесской области было зарегистрировано 3 тысяч 179 летальных случаев.
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Школы, детсады и вузы, где вакцинированы 80% педсостава продолжат работу в обычном режиме, а все остальные будут закрыты. Причем соблюдение этих мер будут проверять контролирующие органы.
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