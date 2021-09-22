Буде дуже холодний день

В Одесу прийшов справжній осінній холод

За прогнозами синоптиків, у середу, 22 вересня, вдень очікується всього від +6 до +13 градусів, пише Politeka.net.

З ранку в Одесі ще буде проглядатися сонце, але вже після обіду небо повністю затягнеться хмарами, а ввечері можливий невеликий дощ.

Вітер подує північно-західний, 7-12 метрів в секунду.

В Одеській області також буде мінлива хмарність, місцями можливо пройде дрібний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до + 3..+ 8 градусів, вдень термометр покаже +10 ... +15. На автошляхах видимість буде хорошою.

Раніше ми писали, що циклони принесли в Одесу різке похолодання і дощі. Така погода протримається ще як мінімум три дні, а вже на вихідних Хмари розсіються і стовпчик термометра поповзе вгору.

Так, в суботу 25 вересня температура повітря почне підвищуватися. Вночі вона становитиме +11 ... +15 градусів, вдень +20.

У неділю, 26 вересня, очікується самий сонячний день на цьому тижні. Ранок температура складе + 17 градусів, до обіду вона підніметься до +23, а ось до вечора знову опуститися. У ці дні опадів синоптики не обіцяють.

Нагадаємо, що в Одесі оголосили штормове попередження

Ще Politeka писала, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання

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