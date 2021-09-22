Будет очень холодный день

В Одессу пришел настоящий осенний холод

По прогнозам синоптиков, в среду, 22 сентября, днем ожидается всего от +6 до +13 градусов, пишет Politeka.net.

С утра в Одессе ещё будет проглядываться солнце, но уже после обеда небо полностью затянется тучами, а вечером возможен небольшой дождь.

Ветер подует северо-западный, 7-12 метров в секунду.

В Одесской области также будет переменная облачность, местами возможно пройдет мелкий дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью опустится до +3..+8 градусов, днем ​​термометр покажет +10…+15. На автодорогах видимость будет хорошей.

Ранее мы писали, что циклоны принесли в Одессу резкое похолодание и дожди. Такая погода продержится еще как минимум три дня, а уже на выходных тучи рассеются и столбик термометра поползет вверх.

Так, в субботу 25 сентября температура воздуха начнет повышаться. Ночью она составит +11…+15 градусов, днем +20.

В воскресенье, 26 сентября, ожидается самый солнечный день на этой неделе. Утро температура составит +17 градусов, к обеду она поднимется до +23, а вот к вечеру снова опуститься. В эти дни осадков синоптики не обещают.

Напомним, что в Одессе объявили штормовое предупреждение

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