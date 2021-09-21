Цього року фермери зібрали високий урожай кавунів і динь
Гігантських ягід так багато, що їх просто не встигають реалізувати через магазини і звичайні ринки. Цілі партії завозять вантажівками і розвантажують, утворюючи зелені гори, пише
Одну з таких гір виявили на вулиці Пантелеймонівській біля кінотеатру"Родина". Кавунові гори ростуть також в інших районах Одеси-на селищі Котовського і Таїрова.
Відзначимо, що хорошому врожаю баштанних посприяла сприятлива дощова погода в травні і червні.
Тому вартість кавунів зараз в середньому становить 4 гривні за кілограм, але на ринках є пропозиції і по 3,5 гривні.
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Раніше ми повідомляли, що під Херсоном фермери "віддають" кавуни по 50 копійок.
У Херсонській області місцеві фермери продають кавуни від 50 до 80 коп/кг, але незважаючи на таку низьку ціну, покупців практично немає.
"Покупця, як не було, так і немає. Нікому він тут не потрібен. Приїжджайте, купуйте, будемо раді всім!",- каже аграрій.
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