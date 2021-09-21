В этом году фермеры собрали высокий урожай арбузов и дынь
Гигантских ягод так много, что их просто не успевают реализовать через магазины и обычные рынки. Целые партии завозят грузовиками и разгружают, образуя зеленые горы, пишет
Одну из таких гор обнаружили на улице Пантелеймоновской возле кинотеатра “Родина”. Арбузные горы растут также в других районах Одессы - на поселке Котовского и Таирова.
Отметим, что хорошему урожаю бахчевых поспособствовала благоприятная дождливая погода в мае и июне.
Поэтому стоимость арбузов сейчас в среднем составляет 4 гривны за килограмм, но на рынках есть предложения и по 3,5 гривны.
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Ранее мы сообщали, что под Херсоном фермеры "отдают" арбузы по 50 копеек.
В Херсонской области местные фермеры продают арбузы от 50 до 80 коп/кг, но несмотря на такую низкую цену, покупателей практически нет.
"Покупателя, как не было, так и нет. Никому он здесь не нужен. Приезжайте, покупайте, будем рады всем!", – говорит аграрий.
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