В Одессе мужчина без одежды решил погреться у вечного огня на Аллее Славы
Возмутительные кадры разместили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, передает Politeka.net.
Накануне сотрудники Муниципальной варты заметили нудиста, возле монумента «Неизвестному матросу» в парке Шевченко.
Мужчина сидел у вечного огня и выкрикивал маты.
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Муницыпалы сделали ему замечание, на которое он отреагировал агрессивно и только ближе подвинулся к огню.
На место вызвали полицию и медиков. После недолгой беседы, мужчину удалось убедить одеться, и в сопровождении правоохранителей пройти к автомобилю скорой помощи.
Одели его, судя по фото, в одноразовый защитный комбинезон, предназначенный для медиков, которые работают в ковидными больными.
Ранее мы писали, в Одессе компания устроила пикник у вечного огня на Аллее Славы.
Люди взяли детей и пришли в парк Шевченко. Они распивали пиво, а также использовали вечный огонь у памятника Неизвестному матросу в качестве мангала. На нем они поджарили закуску.
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