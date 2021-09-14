В Одессе в очередной раз распоясались вандалы
В течение последних нескольких дней коммунальщики фиксируют акты вандализма на улицах в центре. Об этом
Сначала от рук неизвестных «художников» пострадала Ланжероновская лестница и остановка общественного транспорта на улице Жуковского, 38-40. Это произошло 13 сентября.
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Но уже 14 сентября неизвестные особи были разрисовали уродливыми надписями остановочные комплексы общего пользования вдоль всей улицы Лазарева, а также мусороприемники автоматических подземных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (на Соборной площади.
Впрочем, представители коммунальных служб уже принялись очищать объекты от надписей.
Коммунальщики напомнили, что подобное отношение к городскому имуществу карается законом и попросили одесситов, если они стали свидетелями случаев вандализма, сообщать о них в правоохранительные органы или по телефону предприятия: (048) 798-19-25.
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