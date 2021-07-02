В сети показали "результаты их творчески"

В Одессе неизвестные злоумышленники разрисовали памятник казацкому атаману

Вандалы в очередной раз расписали памятник Атаману Антону Головатому, который расположен в Старобазарном сквере. Об этом сообщили в КП «Сервисный центр», передает Politeka.net.

Коммунальщики обнаружили «результаты творчества» неизвестных граффитистов во время планового осмотра объектов, находящихся на балансе предприятия.

«Специалисты по обслуживанию объектов монументального искусства, которые не являются культурным наследием, оперативно смыли надписи и привели памятник в надлежащий вид», - говорится в сообщении.

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Только за неделю хулиганы повредили 5 остановок, 3 памятника и спилили молодое дерево.

Вандалы оставили надписи на стенах остановочных комплексов, пострадали два памятника. Вандалы оставили надписи на постаменте «Крылья Победы» и памятнике «Печальная память века».

Кроме того они спилили молодое дерево на площади Деревянко и оставили надписи на памятнике атаману Головатому в Старобазарном сквере.

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