В Одессе неизвестные злоумышленники разрисовали памятник казацкому атаману
Вандалы в очередной раз расписали памятник Атаману Антону Головатому, который расположен в Старобазарном сквере. Об этом сообщили в КП «Сервисный центр», передает Politeka.net.
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«Специалисты по обслуживанию объектов монументального искусства, которые не являются культурным наследием, оперативно смыли надписи и привели памятник в надлежащий вид», - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что вандалы распоясались не на шутку в Одессе.
Только за неделю хулиганы повредили 5 остановок, 3 памятника и спилили молодое дерево.
Вандалы оставили надписи на стенах остановочных комплексов, пострадали два памятника. Вандалы оставили надписи на постаменте «Крылья Победы» и памятнике «Печальная память века».
Кроме того они спилили молодое дерево на площади Деревянко и оставили надписи на памятнике атаману Головатому в Старобазарном сквере.
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