У центрі Одеси сталася бійка, в якій брали участь багато агресивних молодих людей

17 вересня очевидці стали свідками нічного замісу біля клубу "Гранат" на вулиці Катерининській. Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як група невідомих билися між собою. Не обійшлося без постраждалих. Судячи з відео, одному з учасників бійки дісталося дуже сильно, так як він впав на асфальт і не міг самостійно пересуватися.

Потерпілому на місці намагалися надати допомогу очевидці.

Причина конфлікту поки невідома.

У поліцію ніхто з учасників бійки не звертався.

Користувачі мережі бурхливо коментують подію.

"У світі тварин",

"І все без масок",

"Там постійно таке",

"перед відкриттям нічного клубу розминаються",

"Що за дикі танці?",

"А поліція де?",

"Навіть дистанцію не дотримуються", - пишуть в мережі.

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