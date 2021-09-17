В центре Одессы произошла драка, в которой участвовали много агрессивных молодых людей

17 сентября очевидцы стали свидетелями ночного замеса возле клуба «Гранат» на улице Екатерининской. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как группа неизвестных дрались между собой. Не обошлось без пострадавших. Судя по видео, одному из участников потасовки досталось очень сильно, так как он упал на асфальт и не мог самостоятельно передвигаться.

Пострадавшему на месте пытались оказать помощь очевидцы.

Причина конфликта пока неизвестна.

В полицию никто из участников драки не обращался.

Пользователи сети бурно комментируют произошедшее.

"В мире животных",

"И все без масок",

"Там постоянно такое",

" перед открытием ночного клуба разминаются",

"Что за дикие танцы?",

" А полиция где?",

"Даже дистанцию не соблюдают", - пишут в сети.

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