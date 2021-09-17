В Одесі працівник СТО потрапив у ДТП на краденому автомобілі
Подробиці інциденту
П'яний чоловік поїхав кататися на машині, яку 36-річна клієнтка залишила на ремонт на станції технічного обслуговування, де він працював.
На проспекті Небесної Сотні горе-водій не впорався з керуванням і врізався в інший автомобіль.
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Про пригоди 29-річного працівника СТО стало відомо поліції.
Чоловіка затримали і помістили в СІЗО. З'ясувалося, що одесит вже має судимість за майновий злочин.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Крім того, на правопорушника склали два адміністративні протоколи.
Раніше ми писали, чоловік у військовій формі погрожуючи таксисту пістолетом, заволодів його автомобілем і зник.
Водій підібрав пасажира на вигляд 25-30 років біля торгового центру "Рів'єра". Чоловік сказав, що нібито їде до кордону Кучурган, але коли приїхали у вказане місце, наставив пістолет на водія і забрав його авто.
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