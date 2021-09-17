В Одесі працівник СТО потрапив у ДТП на краденому автомобілі

Подробиці інциденту повідомили у поліції, передає Politeka.net.

П'яний чоловік поїхав кататися на машині, яку 36-річна клієнтка залишила на ремонт на станції технічного обслуговування, де він працював.

На проспекті Небесної Сотні горе-водій не впорався з керуванням і врізався в інший автомобіль.

Про пригоди 29-річного працівника СТО стало відомо поліції.

Чоловіка затримали і помістили в СІЗО. З'ясувалося, що одесит вже має судимість за майновий злочин.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Крім того, на правопорушника склали два адміністративні протоколи.

Раніше ми писали, чоловік у військовій формі погрожуючи таксисту пістолетом, заволодів його автомобілем і зник.

Водій підібрав пасажира на вигляд 25-30 років біля торгового центру "Рів'єра". Чоловік сказав, що нібито їде до кордону Кучурган, але коли приїхали у вказане місце, наставив пістолет на водія і забрав його авто.

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