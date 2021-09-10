В Одесской области активизировалась банда, которая угоняла автомобили, а потом требовала деньги за их возврат

Некоторых членов преступной группировки уже задержали полицейские, сообщает пресс-служба регионального ГУНП .

В полицию обратился 30-летний житель Балты, у которого неизвестные вымогали 3 тыс. долларов за возврат ранее угнанного автомобиля. В случае отказа шантажисты предупредили свою жертву, что ему грозит расправа.

Полицейские установили личности вымогателей. Ими оказались ранее судимые люди от 30 до 45 лет, которые влияют на криминальную ситуацию в районе.

Копы организовали спецоперацию, в результате которой задержали злоумышленников и изъяли у них деньги и другие вещественные доказательства.

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Нападение случилось накануне на территории подстанции скорой помощи в Валиховском переулке.

Молодой парень с бейсбольной битой в руке атаковал 60-летнего мужчину. Он нанес ему телесные повреждения, а также повредил автомобиль. После этого скрылся.

Полицейские по горячим следам оперативно отыскали «бейсболиста». Им оказался 20-летний студент.

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