В Одессе работник СТО попал в ДТП на краденном автомобиле
Подробности инцидента
Пьяный мужчина поехал кататься на машине, которую 36-летняя клиентка оставила на ремонт на станции технического обслуживания, где он работал.
На проспекте Небесной сотни горе-водитель не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.
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