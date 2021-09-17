В Одессе работник СТО попал в ДТП на краденном автомобиле

Подробности инцидента сообщили в полиции, передает Politeka.net.

Пьяный мужчина поехал кататься на машине, которую 36-летняя клиентка оставила на ремонт на станции технического обслуживания, где он работал.

На проспекте Небесной сотни горе-водитель не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.

О похождениях 29-летнего работника СТО стало известно полиции.

Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Выяснилось, что одессит уже имеет судимость за имущественное преступление.

По факту незаконного завладения транспортным средством полицейские начали уголовное производство. Кроме того, на правонарушителя составили два административных протокола.

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