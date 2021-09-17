Одеситка з'їла рибу і заразилася небезпечною хворобою

9 вересня в інфекційну лікарню Одеси доставили жінку після того, як вона поласувала копченою салакою. В результаті обстеження виявилося, що пацієнтка заразилася небезпечною хворобою – ботулізмом. Про це повідомили в прес-службі ГУ Одеський ОЦКПБ.

Відзначається, що пацієнтці надали медичну допомогу і ввели протиботулінічну сироватку.

Крім потерпілої зазначену рибу вживали 7 осіб, проте симптоми захворювання проявилося тільки у неї.

Відзначимо, що ботулізм – харчова інтоксикація, яка може виникнути після вживання консервації, копчених або в'ялених м'ясних і рибних виробів. Гостра фаза нездужання настає через 12-24 годин і може закінчитися смертю.

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Так, в лікарню протягом тижня були госпіталізовані шість дітей у віці 4-5 років. Як з'ясувалося, всі вони вихованці одного дитячого садка. У хворих діагностували "гостру кишкову інфекцію".

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