Появилась информация о массовом отравлении маленьких пациентов детской областной больницы в Одессе

Об этом сначала сообщил телеграмм-канал «Новости Одесса» во вторник, 27 июля.

Инцидент, по данным канала, произошел неврологическом отделении.

“Дети рвали всю ночь. Они пока не восстановились. Ребенок рвет уже третий день”, — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что представители поставщика питания уже связались с родителями и принесли свои извинения.

Издание Суспильне сообщило, что отравились пятеро детей дошкольного возраста.

Все они ели суп в столовой учреждения. После обеда детям стало плохо.Это было 25 июля.

Ранее мы сообщали, в Одесской области произошло массовое отравление.

Так, четыре любителя шаурмы заразились сальмонелезом. Среди заболевших есть двое детей.

Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.

У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.

Напомним, что в Одесской области - массовое отравление, среди пострадавших дети: заявление медиков

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