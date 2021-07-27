Появилась информация о массовом отравлении маленьких пациентов детской областной больницы в Одессе
Об этом сначала сообщил телеграмм-канал «Новости Одесса» во вторник, 27 июля.
Инцидент, по данным канала, произошел неврологическом отделении.
“Дети рвали всю ночь. Они пока не восстановились. Ребенок рвет уже третий день”, — говорится в сообщении.
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В публикации отмечается, что представители поставщика питания уже связались с родителями и принесли свои извинения.
Издание
Все они ели суп в столовой учреждения. После обеда детям стало плохо.Это было 25 июля.
Ранее мы сообщали, в Одесской области произошло массовое отравление.
Так, четыре любителя шаурмы заразились сальмонелезом. Среди заболевших есть двое детей.
Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.
У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.
Напомним, что в Одесской области - массовое отравление, среди пострадавших дети: заявление медиков
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