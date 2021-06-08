Стали известные новые подробности массового отравления детей в летнем лагере под Одессой, за дело также взялась полиция

ЧП зафиксировали в лагере "Green Рark" в курортном поселке Сергеевка, передает Politeka.net.

Ранее сообщалось, что шестерых детей в возрасте от 8 до 10 лет госпитализировали в инфекционную больницу с острым отравлением и кишечной инфекцией.

Однако в последствии выяснилось, что пострадавших было не 6 человек, а 31.

Как сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра МОЗ, всего за период с 2 по 7 июня отравились 30 детей и один медработник учреждения.

В общей сложности в лагере пребывало 140 детей и 31 взрослый.

Питание осуществлялось на пищеблоке учреждения.

С целью выявления источника и факторов передачи инфекции проведены обследования внешней среды лагеря, больных и контактных лиц. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

В полиции уже открыли уголовное производство. Назначены экспертизы отобранных проб воды, пищи; сделаны смывы с оборудования столовой.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

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