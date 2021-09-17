Одесситка съела рыбу и заразилась опасной болезнью
9 сентября в инфекционную больницу Одессы доставили женщину после того, как она полакомилась копченой салакой. В результате обследования оказалось, что пациентка заразилась опасной болезнью – ботулизмом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Одесский ОЦКПБ.
Отмечается, что пациентке оказали медицинскую помощь и ввели противоботулиническую сыворотку.
Кроме потерпевшей указанную рыбу употребляли 7 человек, однако симптомы заболевания проявилось только у нее.
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Отметим, что ботулизм – пищевая интоксикация, которая может возникнуть после употребления консервации, копченых или вяленых мясных и рыбных изделий. Острая фаза недомогания наступает через 12-24 часов и может закончиться смертью.
Ранее мы сообщали, что в Черноморске Одесской области малыши пришли в детский сад и подхватили инфекцию.
Так, в больницу в течение недели были госпитализированы шесть детей в возрасте 4-5 лет. Как выяснилось, все они воспитанники одного детского сада. У заболевших диагностировали "острую кишечную инфекцию".
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