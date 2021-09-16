В Одесі жінка вирішила накласти на себе руки в одній квартирі зі своїми дітьми

Про спробу самогубства на вулиці Жаботинського в Одесі, інформує прес-служба патрульної поліції.

Як повідомили копи, до них звернулися стривожені дочки і розповіли, що їх мати закрилася у себе в кімнаті і має намір вчинити суїцид.

Негайно ні секунду інспектори прибули за вказаною адресою. На місці події вони прийняли рішення вибити двері кімнати, адже на рахунку було людське життя. Всередині правоохоронці побачили жінку з численними порізами і лезом в руках.

Поліцейські відразу кинулися їй на допомогу: зупинили кровотечу, наклавши пов'язки, а також почали заспокоювати жінку.

Згодом на місце події прибули лікарі, які госпіталізували врятовану.

У патрульній назвали імена інспекторів, які врятували людське життя-це Тарас Міщенко та Христина Задорожна.

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